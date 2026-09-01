Visite atelier Les dessous des masques Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Visite atelier Les dessous des masques

Dimanche 20 septembre 2026.

À 14h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Rendez-vous Musée d’Histoire de Marseille pour un atelier Les dessous des masques .Familles

Placé entre soi et le monde, le masque a une nature double. Tourné simultanément vers l’intérieur et l’extérieur, il déguise et protège. Accessoire emblématique s’affichant au théâtre depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, venez les découvrir dans le musée et réaliser une miniature de ceux-ci en atelier.



Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.



• Enfant à partir de 7 ans, accompagné d’un adulte

• Durée 2h

• Gratuit dans la limite des places disponibles. .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Musée d’Histoire de Marseille for a workshop on Behind the masks .

L’événement Visite atelier Les dessous des masques Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-06 par Ville de Marseille