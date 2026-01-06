Visite-atelier Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe

Visite-atelier

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-13 2026-10-28

Création à partir de matériaux du quotidien

Public famille, enfants à partir de 7 ans.

Les participants découvrent de manière ludique les œuvres du musée avant de s’en inspirer pour créer dans l’atelier leur propre création. Selon la thématique, ils fabriqueront leur assiette, leur buste ou leur animal en argile. (Création sans cuisson)

Tarif 8 € 1h30 Sur réservation obligatoire https://musee-faience.fr/

15 avril céramique et musique

13 juillet les animaux

31 juillet céramique et musique

13 août les animaux

28 octobre céramique et musique .

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

English :

Creation from everyday materials

