Visite atelier Mon tableau manifeste au Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan
Visite atelier Mon tableau manifeste au Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan jeudi 16 juillet 2026.
Visite atelier Mon tableau manifeste au Musée Fernand Léger André Mare
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Une visite-atelier se compose en deux temps : une visite (45 min), suivie d’un atelier créatif (45 min). Plusieurs niveaux d’atelier sont proposés pour que chacun puisse créer librement, à son rythme.
Payant. Places limitées/Réservation conseillée auprès du musée. .
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr
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L’événement Visite atelier Mon tableau manifeste au Musée Fernand Léger André Mare Argentan a été mis à jour le 2026-03-20 par Terres d’Argentan Intercom