Visite-atelier pour adultes — Musée Villa Montebello Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Visite-atelier pour adultes — Musée Villa Montebello

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-17 2026-11-21 2026-12-12 2027-01-30 2027-02-27 2027-03-27 2027-04-24 2027-05-22 2027-06-05

Un samedi par mois, les adultes découvrent une exposition ou les collections de la Villa Montebello, puis passent à la pratique en atelier dessin, peinture, modelage, gravure. Sur inscription à la séance, à partir de 4 €.

Un samedi par mois, la Villa Montebello propose aux adultes un après-midi entier consacré à l’art, dans une atmosphère conviviale et sans prérequis.

Chaque rendez-vous commence par la découverte des collections permanentes ou d’une exposition temporaire, avant de se prolonger en atelier par la pratique d’une technique artistique dessin, peinture, modelage, gravure, collage ou encore sculpture. Les thèmes changent au fil des mois et suivent la programmation du musée comme le rythme des saisons, de l’exposition consacrée à Charles Pecrus aux impressions végétales réalisées à partir d’une cueillette dans le jardin.

Deux heures et demie pour observer, expérimenter et prendre le temps, à vivre pour soi-même.

Au programme

> Samedi 19 septembre 2026 visite-atelier autour de l’exposition Charles Pecrus (1826-1907). Détails d’œuvres, dessin et pastels gras

> Samedi 17 octobre 2026 créatures fabuleuses. Dessin, encres de couleur et peinture or

> Samedi 21 novembre 2026 visite-atelier autour de l’exposition Beautés météorologiques (Les ciels de Trouville, de Boudin à aujourd’hui). Techniques mixtes, aquarelle, pastels secs

> Samedi 12 décembre 2026 lanterne de Noël. Assemblage et collage d’éléments végétaux

> Samedi 30 janvier 2027 sports d’hiver vintage. Création en collage à partir d’affiches anciennes

> Samedi 27 février 2027 l’arbre de vie. Dessin, linogravure et impressions couleurs sur papier

> Samedi 27 mars 2027 impressions printanières. Cueillette dans le jardin du musée et impressions végétales à la presse

> Samedi 24 avril 2027 land art. Création éphémère dans le jardin du musée.

> Samedi 22 mai 2027 l’architecture (anglo-)normande, de Trouville à la conquête du monde (Millénium 2027, Année européenne des Normands). Modelage argile

> Samedi 5 juin 2027 sculpture sur stéatite (pierre à savon)

Infos pratiques

– Horaires 14 h 30 17 h

– Public adultes

– Lieu musée Villa Montebello, 64, rue du Général Leclerc, 14360 Trouville-sur-Mer

– Tarifs Trouvillais 4 € par atelier et par personne (30 € les 10 séances) — non-Trouvillais 8 € par atelier et par personne (60 € les 10 séances)

– Réservations et informations 02 31 88 16 26 — accueil.musee@trouvillesurmer.fr .

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26 accueil.musee@trouvillesurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite-atelier pour adultes — Musée Villa Montebello

One Saturday a month, adults explore an exhibition or the collections at Villa Montebello, before getting hands-on in a workshop: drawing, painting, modelling or printmaking. Book on the day, from €4.

L’événement Visite-atelier pour adultes — Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Trouville