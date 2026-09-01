Informations pratiques

Concarneau

Visite-atelier Saint-Antoine et la Chapelle de la Croix

Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Découvrez la chapelle de La Croix et ses trésors, comme la statue de Saint-Antoine qui a été restaurée suite à un départ d’incendie dans la chapelle le 26 septembre 2023. L’atelier, proposé pour le jeune public, sera l’occasion d’imaginer les couleurs originelles de la sculpture en bois polychrome.

RDV Maison du Patrimoine Logis des Gardes

Réservation conseillée

Visite flash 40 min

Atelier 7-12 ans 40 min .

Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

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English :

L’événement Visite-atelier Saint-Antoine et la Chapelle de la Croix Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA