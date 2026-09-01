Visite-atelier Saint-Antoine et la Chapelle de la Croix Concarneau
dimanche 20 septembre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Visite-atelier Saint-Antoine et la Chapelle de la Croix
Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Découvrez la chapelle de La Croix et ses trésors, comme la statue de Saint-Antoine qui a été restaurée suite à un départ d’incendie dans la chapelle le 26 septembre 2023. L’atelier, proposé pour le jeune public, sera l’occasion d’imaginer les couleurs originelles de la sculpture en bois polychrome.
RDV Maison du Patrimoine Logis des Gardes
Réservation conseillée
Visite flash 40 min
Atelier 7-12 ans 40 min .
Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
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English :
L’événement Visite-atelier Saint-Antoine et la Chapelle de la Croix Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA
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