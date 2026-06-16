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Visite atelier torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid

Visite atelier torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : Saba Torréfaction

Ville : 43290 Saint-Bonnet-le-Froid

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Tarif :

Saint-Bonnet-le-Froid

Visite atelier torréfaction

Saba Torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-01
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-01

Visite de l’atelier de torréfaction sur réservation- La route des savoir-faire de Haute Loire
Sur réservation au 04 71 56 10 54
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Saba Torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 10 54  unpetitcafe@saba.bio

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English :

Tour of the roasting workshop by reservation—The Haute-Loire Heritage Trail
Reservations: 04 71 56 10 54

L’événement Visite atelier torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme

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