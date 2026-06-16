Visite atelier torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid
Visite atelier torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Bonnet-le-Froid
Visite atelier torréfaction
Saba Torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Visite de l’atelier de torréfaction sur réservation- La route des savoir-faire de Haute Loire
Sur réservation au 04 71 56 10 54
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Saba Torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 10 54 unpetitcafe@saba.bio
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English :
Tour of the roasting workshop by reservation—The Haute-Loire Heritage Trail
Reservations: 04 71 56 10 54
L’événement Visite atelier torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme
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