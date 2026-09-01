Visite au coeur de l’atelier Tréca Paris Reichshoffen
vendredi 18 septembre 2026 · Reichshoffen
Informations pratiques
Reichshoffen
Visite au coeur de l’atelier Tréca Paris
7 rue René Moritz Reichshoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 10:30:00
fin : 2026-09-18 11:30:00
Date(s) :
2026-09-18
[JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE] JEMA, l’atelier historique de Tréca Paris basé à Reichshoffen (ALSACE BEDDING), ouvre ses portes au public. Venez découvrir le berceau emblématique de cette marque de literie de luxe française créée il y a 90 ans.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine JEMA, l’atelier historique de Tréca Paris basé à Reichshoffen (ALSACE BEDDING), ouvre ses portes au public. Venez découvrir le berceau emblématique de cette marque de literie de luxe française créée il y a 90 ans. 0 .
7 rue René Moritz Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est mdaniel@treca-paris.com
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English :
[EUROPEAN HERITAGE DAYS] JEMA, the historic Tréca Paris workshop located in Reichshoffen (ALSACE BEDDING), is opening its doors to the public. Come discover the iconic birthplace of this French luxury bedding brand, founded 90 years ago.
L’événement Visite au coeur de l’atelier Tréca Paris Reichshoffen a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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