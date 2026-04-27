Sète

VISITE AVEC ANDRÉ CERVERA

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir l’exposition Carambolages, en compagnie de l’artiste. André Cervera, artiste sétois, vous propose un voyage entre intime et universel, à travers les méandres de la mémoire, les paysages mouvants de l’imaginaire et l’histoire de l’art, dans un parcours en trois actes réunissant une quarantaine d’œuvres récentes.

Venez découvrir l’exposition Carambolages, en compagnie de l’artiste.André Cervera, artiste sétois, vous propose un voyage entre intime et universel, à travers les méandres de la mémoire, les paysages mouvants de l’imaginaire et l’histoire de l’art, dans un parcours en trois actes réunissant une quarantaine d’œuvres récentes.Tous publics à partir de 7 ans sans réservation dans la limite des places disponibles. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr

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English : VISITE AVEC ANDRÉ CERVERA

Come and discover the Carambolages exhibition, in the company of the artist. André Cervera, an artist from Sète, invites you on a journey between the intimate and the universal, through the meanders of memory, the shifting landscapes of the imaginary and the history of art, in a three-act tour featuring some forty recent works.

L’événement VISITE AVEC ANDRÉ CERVERA Sète a été mis à jour le 2026-04-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE