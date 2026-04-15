Visite avec l’artiste, Musée Paul Valéry, Sète

Visite avec l’artiste Samedi 23 mai, 22h00 Musée Paul Valéry Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Venez découvrir l’exposition Carambolages, en compagnie de l’artiste.

André Cervera, artiste sétois, vous propose un voyage entre intime et universel, à travers les méandres de la mémoire, les paysages mouvants de l’imaginaire et l’histoire de l’art, dans un parcours en trois actes réunissant une quarantaine d’œuvres récentes.

Tous publics à partir de 7 ans sans réservation dans la limite des places disponibles.

Musée Paul Valéry 148 rue François Desnoyer, 34200 Sète, France Sète 34200 Hérault Occitanie 0499047616 https://www.museepaulvalery-sete.fr/ Collections d’art variées et retraçant l’histoire de Sète et des Sètois : Salle sur les Joutes : palmarès, pavois anciens, gravures, de 1666 à nos jours ; Salle dédiée au poète et académicien Paul Valery, avec vue sur le cimetière marin ; Le groupe Montpellier-Sète, constitué en 1964 autour de François Desnoyer ; OEuvres orientalistes. – En bus : Ligne 5 – En voiture : Un parking de 42 places et 2 places réservées pour personnes à mobilité réduite sont disponibles.

Venez découvrir l’exposition Carambolages, en compagnie de l’artiste.

©Musée Paul Valéry