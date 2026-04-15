Visite avec l’artiste, Musée Paul Valéry, Sète
Visite avec l’artiste, Musée Paul Valéry, Sète samedi 23 mai 2026.
Visite avec l’artiste Samedi 23 mai, 22h00 Musée Paul Valéry Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Venez découvrir l’exposition Carambolages, en compagnie de l’artiste.
André Cervera, artiste sétois, vous propose un voyage entre intime et universel, à travers les méandres de la mémoire, les paysages mouvants de l’imaginaire et l’histoire de l’art, dans un parcours en trois actes réunissant une quarantaine d’œuvres récentes.
Tous publics à partir de 7 ans sans réservation dans la limite des places disponibles.
Musée Paul Valéry 148 rue François Desnoyer, 34200 Sète, France Sète 34200 Hérault Occitanie 0499047616 https://www.museepaulvalery-sete.fr/ Collections d’art variées et retraçant l’histoire de Sète et des Sètois : Salle sur les Joutes : palmarès, pavois anciens, gravures, de 1666 à nos jours ; Salle dédiée au poète et académicien Paul Valery, avec vue sur le cimetière marin ; Le groupe Montpellier-Sète, constitué en 1964 autour de François Desnoyer ; OEuvres orientalistes. – En bus : Ligne 5 – En voiture : Un parking de 42 places et 2 places réservées pour personnes à mobilité réduite sont disponibles.
Venez découvrir l’exposition Carambolages, en compagnie de l’artiste.
©Musée Paul Valéry
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