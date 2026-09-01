Informations pratiques

Sérignan

VISITE BACKSTAGE DU MRAC JEP 2026

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2027-03-07

Date(s) :

2026-09-27

Exposition anniversaire des 20 ans du Mrac Occitanie. De 1968 à aujourd’hui, 264 artistes, 475 œuvres exposées.

Au cours d’une visite inédite menée à deux voix, se répondent les histoires visibles et invisibles des œuvres. Secrets et anecdotes de montage sont dévoilés par un régisseur de l’équipe, avec la complicité d’une médiatrice du musée, pour découvrir les coulisses du Mrac. Les œuvres vous livreront tous leurs secrets ! .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr

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English : VISITE BACKSTAGE DU MRAC JEP 2026

Exhibition celebrating the 20th anniversary of the MRAC Occitanie. From 1968 to today, 264 artists, 475 works on display.

L’événement VISITE BACKSTAGE DU MRAC JEP 2026 Sérignan a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34