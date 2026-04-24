Visite bébé La grande aventure d’un petit costume Quartier Villars Route de Montilly Moulins
Visite bébé La grande aventure d’un petit costume Quartier Villars Route de Montilly Moulins dimanche 31 mai 2026.
Moulins
Visite bébé La grande aventure d’un petit costume
Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
pour 1 adulte + 1 enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:00:00
fin : 2026-06-21 11:40:00
Date(s) :
2026-05-31 2026-06-21
Visite multisensorielle spécialement conçue pour les bébés.
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Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr
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English :
Multisensory tour specially designed for babies.
L’événement Visite bébé La grande aventure d’un petit costume Moulins a été mis à jour le 2026-04-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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