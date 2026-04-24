Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite bébé La grande aventure d’un petit costume Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Visite bébé La grande aventure d’un petit costume Quartier Villars Route de Montilly Moulins dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Quartier Villars Route de Montilly

Adresse : Centre national du costume et de la scène

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 15 15 15 pour 1 adulte + 1 enfant

Moulins

Visite bébé La grande aventure d’un petit costume

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

pour 1 adulte + 1 enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:00:00
fin : 2026-06-21 11:40:00

Date(s) :
2026-05-31 2026-06-21

Visite multisensorielle spécialement conçue pour les bébés.
  .

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20  accueil@cncs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Multisensory tour specially designed for babies.

L’événement Visite bébé La grande aventure d’un petit costume Moulins a été mis à jour le 2026-04-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

À voir aussi à Moulins (Allier)