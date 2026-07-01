Visite bilingue Français – LSF de l’exposition Être ici | Maintenant | Partout, Le MO.CO., Montpellier

Informations pratiques

Visite bilingue Français – LSF de l’exposition Être ici | Maintenant | Partout Dimanche 20 septembre, 14h00 Le MO.CO. Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Accompagné par un médiateur et un interprète en langue des signes française, découvrez une sélection d’œuvres de l’exposition Être ici | Maintenant | Partout.

Proposé dans le cadre de la journée mondiale des sourds.

Le MO.CO. 13 Rue de la République, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33499582800 https://www.moco.art [{« type »: « email », « value »: « mocoreservation@moco.art »}] Situé en plein cœur de ville, cet ancien hôtel particulier du début du XIXe siècle, à deux pas de la gare Saint-Roch, est un centre d’art contemporain dédié à des expositions d’envergure internationale. Tramway : lignes 1, 2, 3 ou 4 arrêt Saint Roch. Voiture : parking Effia Montpellier Gare Saint Roch, parking de la Comédie. Train : Montpellier Saint Roch. Vélo : un emplacement pour les vélos ou trottinettes se situe en face du MO.CO, rue de la République.

Accompagné par un médiateur et un interprète en langue des signes française, découvrez une sélection d’œuvres de l’exposition Être ici | Maintenant | Partout.

© MO.CO. Montpellier Contemporain