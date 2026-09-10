Visite brasserie artisanale Thiriez, Brasserie Thiriez, Esquelbecq

Informations pratiques

Visite brasserie artisanale Thiriez Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Brasserie Thiriez Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez tous les secrets ou presque de la Brasserie Thiriez !

Créée en 1996, la Brasserie Thiriez est une petite brasserie familiale qui produit des bières de dégustation de grande qualité.

Les bières sont brassées selon la méthode traditionelle, non filtrée, non pasteurisée et refermentée en bouteille.

Brasserie Thiriez 2b rue du vert vallon, 59470 Esquelbecq Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France 0328628844 https://brasseriethiriez.com/ Brasserie artisanale depuis 1996, la brasserie Thiriez produit des bières de dégustation de grande qualité. Elle a largement participé au renouveau de la brasserie artisanale en France parking voiture et bus

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