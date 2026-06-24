Visite Captage des sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse

Mauléon-Barousse

Visite Captage des sources

MAULEON-BAROUSSE Chalets de Saint Nérée Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 11:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Visite du captage des sources et de la station de filtration.

A Ferrère, dans un site préservé, à 800 m d’altitude, visitez l’un des plus grands réseaux rurales de distribution de l’eau potable, qui alimente aujourd’hui près de 250 communes des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et du Gers

Sur réservation

6€/adulte, 4€/enfant

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MAULEON-BAROUSSE Chalets de Saint Nérée Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

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English :

Tour of the spring intake and filtration plant.

In Ferrère, at a protected site 800 m above sea level, visit one of the largest rural drinking water distribution networks, which today supplies nearly 250 municipalities in the Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, and Gers departments

By reservation

6?/adult, 4?/child

L’événement Visite Captage des sources Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65