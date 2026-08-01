Visite libre Maison des sources Mauléon-Barousse
mercredi 19 août 2026 · Mauléon-Barousse
Informations pratiques
Mauléon-Barousse
Visite libre Maison des sources
MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00
Date(s) :
2026-08-19
À Mauléon-Barousse, la Maison des Sources est un lieu unique pour comprendre l’histoire… de l’eau !
Dans cet écomusée, on découvre comment l’eau a façonné le paysage de la Barousse et son
rôle dans la vie de la vallée (moulins, lavoirs…). Le parcours est ludique, interactif, ponctué de maquettes à manipuler.
Visite gratuite pendant les Journées du Patrimoine
.
MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr
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English :
%C0 In Mauléon-Barousse, the Maison des Sources is a unique place to learn about the history of water!
In this museum, visitors discover how water has shaped the landscape of the Barousse region and its
role in the life of the valley (mills, wash houses, etc.). The tour is fun, interactive, and features hands-on models.
Free admission during Heritage Days
L’événement Visite libre Maison des sources Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-08-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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