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AGENDA · Mauléon-Barousse

Visite libre Maison des sources Mauléon-Barousse

mercredi 19 août 2026 · Mauléon-Barousse

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
MAULEON-BAROUSSE
Ville
65370 Mauléon-Barousse
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Mauléon-Barousse

Visite libre Maison des sources

MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :
2026-08-19

À Mauléon-Barousse, la Maison des Sources est un lieu unique pour comprendre l’histoire… de l’eau !
Dans cet écomusée, on découvre comment l’eau a façonné le paysage de la Barousse et son
rôle dans la vie de la vallée (moulins, lavoirs…). Le parcours est ludique, interactif, ponctué de maquettes à manipuler.

Visite gratuite pendant les Journées du Patrimoine
  .

MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85  maison-des-sources@orange.fr

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English :

%C0 In Mauléon-Barousse, the Maison des Sources is a unique place to learn about the history of water!
In this museum, visitors discover how water has shaped the landscape of the Barousse region and its
role in the life of the valley (mills, wash houses, etc.). The tour is fun, interactive, and features hands-on models.

Free admission during Heritage Days

L’événement Visite libre Maison des sources Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-08-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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