Visite Carte blanche à inCité, Chantier inCité, Bordeaux

Informations pratiques

Visite Carte blanche à inCité Jeudi 8 octobre, 10h30 Chantier inCité Gironde

Limité à 18 personnes, gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T10:30:00+02:00 – 2026-10-08T11:45:00+02:00

Fin : 2026-10-08T10:30:00+02:00 – 2026-10-08T11:45:00+02:00

Carte blanche à inCité : rendez-vous au 58 rue de la Fusterie

Au 58 rue de la Fusterie, inCité poursuit sa mission de lutte contre l’habitat indigne à travers une opération de réhabilitation attentive à l’histoire et aux caractéristiques du bâti.

Fortement dégradé et situé dans le périmètre du Site patrimonial remarquable, cet immeuble accueillera prochainement des logements de qualité ainsi que des locaux d’activité. Venez découvrir les coulisses de ce chantier et les enjeux de sa réhabilitation en compagnie des acteurs du projet.

Avec la participation d’inCité et de Thomas Sabatier, architecte au sein de l’agence Bal.

Rendez-vous au 58 rue de la Fusterie.

Chantier inCité 58 rue de la Fusterie 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/carte-blanche-a-incite-rendez-vous-au-58-rue-de-la-fusterie »}]

Carte blanche à inCité, rendez-vous au 58 rue de la Fusterie

© Alban Gilbert