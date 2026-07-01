Visite Casemate A du Fort de Metz-Queuleu, Fort de Metz-Queuleu, Metz

Informations pratiques

Visite Casemate A du Fort de Metz-Queuleu 19 et 20 septembre Fort de Metz-Queuleu Moselle

25 personnes par groupe de visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite et exposition concernant le camp spécial de la Gestapo en Moselle pendant la seconde annexion.

Fort de Metz-Queuleu Allée Jean Burger, 57070 Metz Metz 57070 Plantières-Queuleu Moselle Grand Est 06 95 67 42 80 http://www.fort-queuleu.com Ce lieu a abrité un camp spécial de la Gestapo pendant la deuxième annexion en Moselle.

Le fort de Queuleu, situé à l’est de Metz, a été construit entre 1868 et 1870 dans le cadre de la première ceinture fortifiée de la ville, selon les plans du système Séré de Rivières. Il a été renforcé par les Allemands après 1871 et renommé Feste Goeben.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fort a servi de camp d’internement spécial (Sonderlager) pour la Gestapo entre 1943 et 1944. Environ 1 500 à 1 800 personnes, principalement des résistants, y furent détenues dans des conditions inhumaines. Trente-six y sont morts, et quatre ont réussi à s’évader. Le fort a été évacué en août 1944, et la plupart des prisonniers transférés vers des camps de concentration.

Aujourd’hui, le fort de Queuleu est un lieu de mémoire dédié à la Résistance et à la Déportation. Il est ouvert au public lors de visites guidées et accueille des expositions commémoratives. En voiture ou en bus de la ville de Metz

Visite et exposition concernant le camp spécial de la Gestapo en Moselle pendant la seconde annexion

©association Fort Metz Queuleu