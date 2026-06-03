Visite Chaillot Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris
Visite Chaillot Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris samedi 14 novembre 2026.
De l’atelier des costumes aux coulisses, venez ressentir l’invisible au contact des acteurs qui font vivre le théâtre !
Durée : 2h
Vous n’êtes pas disponible ce jour-là ? Consultez ici nos autres dates de visites.
Programmation – Visite-guidee Paris – Chaillot Théâtre national de la Danse 2026-2027
Explorez les coulisses du théâtre et découvrez les œuvres Art déco qui parsèment le parcours. Les visites de Chaillot vous feront passer derrière le rideau et arpenter les espaces scéniques réservés aux artistes et à ceux qui font vibrer Chaillot.
Le samedi 14 novembre 2026
de 11h00 à 13h00
payant
De 8 à 13 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-14T12:00:00+01:00
fin : 2026-11-14T14:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-14T11:00:00+02:00_2026-11-14T13:00:00+02:00
Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/visite-chaillot +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot
Afficher la carte du lieu Chaillot – Théâtre national de la Danse et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris 3 juin 2026
- Eveil à la lecture et au mouvement avec la fondation l’école des loisirs Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 3 juin 2026
- Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris 3 juin 2026
- Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris 3 juin 2026
- Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris 3 juin 2026