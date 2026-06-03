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Visite Chaillot Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Visite Chaillot Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Visite Chaillot Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris samedi 14 novembre 2026.

Lieu : Chaillot - Théâtre national de la Danse

Adresse : 1, place du Trocadéro et du 11 novembre

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : samedi 14 novembre 2026

Fin : samedi 14 novembre 2026

Tarif : <p>De 8 à 13 euros.</p>

De l’atelier des costumes aux coulisses, venez ressentir l’invisible au contact des acteurs qui font vivre le théâtre !

Durée : 2h

Vous n’êtes pas disponible ce jour-là ? Consultez ici nos autres dates de visites.
Programmation – Visite-guidee Paris – Chaillot Théâtre national de la Danse 2026-2027

Explorez les coulisses du théâtre et découvrez les œuvres Art déco qui parsèment le parcours. Les visites de Chaillot vous feront passer derrière le rideau et arpenter les espaces scéniques réservés aux artistes et à ceux qui font vibrer Chaillot.
Le samedi 14 novembre 2026
de 11h00 à 13h00
payant

De 8 à 13 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-14T12:00:00+01:00
fin : 2026-11-14T14:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-14T11:00:00+02:00_2026-11-14T13:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre  75016 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/visite-chaillot +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot


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