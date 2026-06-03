Visite Chaillot Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

De l’atelier des costumes aux coulisses, venez ressentir l’invisible au contact des acteurs qui font vivre le théâtre !

Durée : 2h

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Programmation – Visite-guidee Paris – Chaillot Théâtre national de la Danse 2026-2027

Explorez les coulisses du théâtre et découvrez les œuvres Art déco qui parsèment le parcours. Les visites de Chaillot vous feront passer derrière le rideau et arpenter les espaces scéniques réservés aux artistes et à ceux qui font vibrer Chaillot.

Le samedi 14 novembre 2026

de 11h00 à 13h00

payant

De 8 à 13 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-14T12:00:00+01:00

fin : 2026-11-14T14:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-14T11:00:00+02:00_2026-11-14T13:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/visite-chaillot +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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