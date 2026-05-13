Visite classique de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Visite classique de l’Hôtel de Ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Marne

Horaires susceptible de changer, se reporter au site de la ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Au programme : lecture de la façade, découverte du péristyle, du grand escalier, du vestibule, du grand salon. Terminez la visite en beauté avec le bureau du Maire.

Hôtel de Ville Place Foch, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 98 21 http://www.chalons-en-champagne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://mesreservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] La construction de l’Hôtel de Ville s’est achevée en 1776. Elle s’inscrit dans le plan d’embellissement de la cité, insufflé par l’intendant du roi. Son architecture s’inspire des codes de l’Antiquité. Ce bâtiment accueillait à l’époque, en plus de l’Hôtel de Ville, le palais de justice et la prison.

Depuis 1776, l’Hôtel de Ville héberge les institutions municipales.

Il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1932 pour son grand salon, et classé en 1941 pour ses façades, toitures, vestibule, escalier, ainsi que le salon du premier étage.

Les élus du Conseil municipal vous invitent à une visite guidée du bâtiment de l’Hôtel de Ville.

© Ville de Châlons