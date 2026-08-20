Visite Cloitre Ecole Notre Dame, Ecole Notre Dame, Ham

Informations pratiques

Visite Cloitre Ecole Notre Dame 19 et 20 septembre Ecole Notre Dame Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite libre du cloitre, quelques photos pour expliquer avant/ après.

Personnes pour accueil et répondre aux questions des visiteurs.

Ecole Notre Dame rue notre dame 80400 ham Ham 80400 Somme Hauts-de-France L’abbaye Notre-Dame de Ham, datant du VIIIe siècle, fut détruite par le feu en 1411. Reconstruite, elle a été le monument le plus important de Ham pendant plusieurs siècles.

Rebâtie en 1701, elle formait un ensemble architectural remarquable : église, abbatiale, bibliothèque, logement des religieux.

La loi du 19 février 1790 supprima l’abbaye et les bâtiments furent convertis en hôpital militaire en 1794. Ils furent ensuite vendus à des particuliers qui transformèrent le lieu en maison d’habitation, ateliers de tissage, de menuiserie, etc…

Lors de la Première Guerre mondiale, les bâtiments au pied de l’abbatiale servirent d’hôpital militaire pour les troupes allemandes. La ville et l’abbaye furent incendiées le 6 septembre 1918. Restaurés avec les dommages de la guerre, ces mêmes bâtiments abritèrent pendant un certain temps un hôpital civil.

En 1937, grâce à des donateurs privés, l’ensemble devint école religieuse.

Visite libre du cloitre, quelques photos pour expliquer avant/ après.

©Ecole Notre Dame