Visite commentée · breaking free Tours
Visite commentée · breaking free Tours mardi 30 juin 2026.
Tours
Visite commentée · breaking free
1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire
Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR
10.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-30 16:30:00
fin : 2026-06-30 17:30:00
Date(s) :
2026-06-30
Un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.
Ce week-end, découvrez l’exposition de la nef du CCC OD consacrée à l’artiste belge Lieven De Boeck. Fidèle à sa démarche performative, l’artiste imagine une exposition sur le thème de la Parade, qui tient compte de la dimension événementielle de l’acte artistique. L’exposition est une proposition dynamique, enrichie d’éléments sculpturaux mobiles et ponctuée de temps forts performatifs, provoquant des rencontres impromptues avec les visiteuses et visiteurs. 10.5 .
1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
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English :
An enthusiastic mediator introduces you to one of our current exhibitions.
L’événement Visite commentée · breaking free Tours a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT 37
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