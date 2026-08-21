Visite commentée : « 80 ans du château-musée Grimaldi, une histoire de la collection », Château-musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer

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Visite commentée : « 80 ans du château-musée Grimaldi, une histoire de la collection » 19 et 20 septembre Château-musée Grimaldi Alpes-Maritimes

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite commentée : « 80 ans du château-musée Grimaldi, une histoire de la collection »

Découvrez le château-musée Grimaldi, son histoire et ses collections, à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de sa transformation en musée.

Château-musée Grimaldi Place Grimaldi, 06800 Cagnes-sur-Mer, France Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492024735 https://musees.cagnes.fr Édifié vers 1300 par Rainier Grimaldi, Seigneur de Cagnes, ce château fort soutiendra ainsi sièges et assauts avant d’être transformé vers 1620 par le Baron Jean-Henri Grimaldi en demeure seigneuriale alliant le charme et la richesse d’un palais.

Acquis par la ville en 1937, devenu musée municipal en 1946 puis classé Monument Historique en 1948, il est aujourd’hui un merveilleux écrin qui abrite le Musée de l’Olivier, la Donation Solidor et des plafonds peints baroques exceptionnels.

Le Château-Musée Grimaldi accueille également des expositions temporaires d’art contemporain, ainsi que de nombreux concerts. En voiture : Autoroute A8, sorties 47/48 Cagnes-sur-Mer, direction Centre-Ville. Stationnement gratuit très limité. En bus : Navette gratuite n°44 depuis la gare routière du centre-ville toutes les 15 min 7j/7 de 7h à 0h30 – arrêt Le Château. En train : Gare de Cagnes-sur-Mer (à 25 min) ou Gare du Cros-de-Cagnes (à 32 min). A vélo : Stationnement possible à proximité.

Visite commentée : « 80 ans du château-musée Grimaldi, une histoire de la collection »

Frédéric Le Quéré©2025