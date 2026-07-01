Visite commentée : à la découverte de l’église du Gesù, Eglise du Gesù, Toulouse

Informations pratiques

Visite commentée : à la découverte de l’église du Gesù 19 et 20 septembre Eglise du Gesù Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle

Exceptionnellement ouverte au public durant les Journées européennes du patrimoine, cette église vous invite à découvrir un joyau discret du patrimoine toulousain.

Ce monument s’impose dans le quartier des Carmes par son architecture gothique et ses vitraux colorés. Des présentations autour de l’église et de la musique seront proposées par les Monuments de Toulouse et Toulouse les Orgues.

Samedi, de 10h à 18h

De 10h30 à 12h : parcours musical avec Baptiste Genniaux, Toulouse les Orgues.

De 12h à 12h30 : instant musical avec Barbara Cornet, Toulouse les Orgues.

À 14h, 15h30 et 16h30 : visite flash de l’église, Monuments de Toulouse.

À 14h et 14h30 : présentation de l’orgue avec Yves Rechsteiner, Toulouse les Orgues.

À 15h : instant musical avec Barbara Cornet, Toulouse les Orgues.

À 15h30, 16h et 16h30 : présentation de l’orgue avec Yves Rechsteiner, Toulouse les Orgues.

À 17h : instant musical avec Barbara Cornet, Toulouse les Orgues.

Dimanche, de 10h à 18h

À 10h30, 11h30 et 16h : visite flash de l’église, Monuments de Toulouse.

À 14h30 et 16h30 : instant musical avec Barbara Cornet, Toulouse les Orgues.

Présentation de l’orgue : places limitées à 20 personnes, inscription sur place.

Eglise du Gesù 22 rue des fleurs 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Ouverture exceptionnelle

© Laurent Moussinac – Ohlàlà Toulouse