Visite commentée : à la découverte de l’église du Gesù, Eglise du Gesù, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Eglise du Gesù · Toulouse
Informations pratiques
Visite commentée : à la découverte de l’église du Gesù 19 et 20 septembre Eglise du Gesù Haute-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ouverture exceptionnelle
Exceptionnellement ouverte au public durant les Journées européennes du patrimoine, cette église vous invite à découvrir un joyau discret du patrimoine toulousain.
Ce monument s’impose dans le quartier des Carmes par son architecture gothique et ses vitraux colorés. Des présentations autour de l’église et de la musique seront proposées par les Monuments de Toulouse et Toulouse les Orgues.
Samedi, de 10h à 18h
De 10h30 à 12h : parcours musical avec Baptiste Genniaux, Toulouse les Orgues.
De 12h à 12h30 : instant musical avec Barbara Cornet, Toulouse les Orgues.
À 14h, 15h30 et 16h30 : visite flash de l’église, Monuments de Toulouse.
À 14h et 14h30 : présentation de l’orgue avec Yves Rechsteiner, Toulouse les Orgues.
À 15h : instant musical avec Barbara Cornet, Toulouse les Orgues.
À 15h30, 16h et 16h30 : présentation de l’orgue avec Yves Rechsteiner, Toulouse les Orgues.
À 17h : instant musical avec Barbara Cornet, Toulouse les Orgues.
Dimanche, de 10h à 18h
À 10h30, 11h30 et 16h : visite flash de l’église, Monuments de Toulouse.
À 14h30 et 16h30 : instant musical avec Barbara Cornet, Toulouse les Orgues.
Présentation de l’orgue : places limitées à 20 personnes, inscription sur place.
Eglise du Gesù 22 rue des fleurs 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Ouverture exceptionnelle
© Laurent Moussinac – Ohlàlà Toulouse
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- SOIRÉE CLUTCHO ITINÉRANTE FESTIVAL CONVIVENCIA Port de l’Embouchure Toulouse 1 juillet 2026
- Concert, Casino Barrière Toulouse, Toulouse 1 juillet 2026
- UN ÉTÉ AU BORD DU LAC Chemin de Lestang, Impasse de l’Abbé-Salvat. Toulouse 2 juillet 2026
- WATERUGBY Place de la Daurade Toulouse 2 juillet 2026
- UN AUTRE REGARD SUR LE CANAL DU MIDI Toulouse 2 juillet 2026