Visite commentée : à la découverte du pôle de valorisation des déchets à Bègles, Veolia, Bègles

Informations pratiques

Visite commentée : à la découverte du pôle de valorisation des déchets à Bègles Samedi 19 septembre, 10h00 Veolia Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire. Les visites seront effectuées par groupe de 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Venez découvrir le pôle de Valorisation des déchets de l’Unité Opérationnelle de Bègles

Situé sur la commune de Bègles en Gironde, le site est un véritable pôle de valorisation des déchets des entreprises et éco-organismes :

Préparation des matières plastiques, papiers et cartons pour les filières de recyclage.♻

Gestion d’une déchèterie Recycl’Inn Pro pour la valorisation déchets des professionnels.

Tri des Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA) avec le robot Rob’Inn ouvre la voie à une nouvelle génération de centres de tri innovants répondant ainsi q’aux enjeux de l’économie circulaire.

Veolia Rue Gustave Eiffel, 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/b4dr4w »}] Situé sur la commune de Bègles en Gironde, le site est un véritable pôle de valorisation des déchets des entreprises et éco-organismes. Un parking est à votre disposition sur le site. Des chaussures plates et fermées sont nécessaires pour découvrir le site.

Venez découvrir le pôle de Valorisation des déchets de l’Unité Opérationnelle de Bègles

©veolia