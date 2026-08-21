Visite commentée : Abel Mestreau, héros du patrimoine local, Musée Dupuy-Mestreau, Saintes

Informations pratiques

Visite commentée : Abel Mestreau, héros du patrimoine local Dimanche 20 septembre, 10h30 Musée Dupuy-Mestreau Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Abel Mestreau (1854-1939) était un passionné d’histoire locale. Au fil des années, il a rassemblé de nombreux objets liés au patrimoine de l’Aunis, de la Saintonge et de l’Angoumois, avec l’ambition de les présenter dans un musée, qui porte encore son nom aujourd’hui.

Découvrez le destin de cet homme engagé, grâce auquel la notion de protection du patrimoine prend tout son sens.

Musée Dupuy-Mestreau 4 Rue Monconseil, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546933671 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/culture/musees/ Construit en 1738 pour le marquis Antoine Guinot de Monconseil, l’hôtel fût de 1790 à 1810 le siège de la préfecture de la Charente-Inférieure et devint musée en 1920.

Le décor se résume en bas-reliefs et consoles au balcon pour le style rocaille à la mode. A l’intérieur, le grand escalier en pierre avec sa balustrade en fer forgé est l’un des plus beaux éléments architecturaux. Les autres aménagements sont issus de remplois (plafonds peints des châteaux de Romegoux et de la Forêt ; lambris du château de Tonnay-Charente).

Cet édifice est le seul exemple d’architecture représentative du goût officiel de la première moitié du XVIIIe siècle en Saintonge.

Abel Mestreau (1854-1939) est un passionné d’histoire locale. Au fil des années, il accumule de nombreux objets en lien avec le patrimoine d’Aunis, de Saintonge et d’Angoumois pour les exposer dans à…

©Direction des patrimoines, Ville de Saintes