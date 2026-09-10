Visite commentée : Agde, dans les pas des photographes d’hier, Départ de visite : Agde, dans les pas des photographes d’hier, Agde

samedi 19 septembre 2026 · Départ de visite : Agde, dans les pas des photographes d’hier · Agde

Informations pratiques

Visite commentée : Agde, dans les pas des photographes d’hier Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Départ de visite : Agde, dans les pas des photographes d’hier Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Proposée par l’Office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée, en partenariat avec les Archives municipales d’Agde.

Découvrez la ville à travers le regard des photographes d’hier lors d’une visite inédite à deux voix. Aux commentaires historiques du guide-conférencier viendra s’ajouter le récit des enquêtes menées par l’archiviste, pour porter un nouveau regard sur l’histoire et l’évolution d’Agde.

Départ de visite : Agde, dans les pas des photographes d’hier Rue des Tuileries, 34300 Agde Agde 34300 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://reservation.capdagde.com/reservation.capdagde.com/jep-2026-samedi-agde-dans-les-pas-des-photographes-d-hier.html »}] Départ de la visite : Parvis du cinéma Rue des Tuileries, 34300 Agde

Proposée par l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée en partenariat avec les Archives Municipales d’Agde

©CDG