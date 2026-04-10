MEETING COX TOUJOURS 33ÈME ÉDITION LE CAP D’AGDE Agde

Agde

MEETING COX TOUJOURS 33ÈME ÉDITION

LE CAP D’AGDE Ile des Loisirs Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Rendez-vous incontournable pour les passionnés des modèles Volkswagen.

L’occasion pour les spectateurs d’admirer de splendides Cox et autres Combi de la marque.

Les passionnés de Volkswagen anciennes ont de quoi se réjouir l’année 2026 s’annonce riche en rendez-vous incontournables pour les amateurs de Coccinelle, Combi, Karmann, Buggy ou Golf, qu’ils soient fans de modèles aircooled ou watercooled. Partout en Europe, ces rassemblements offrent aux enthousiastes de la marque l’occasion de partager leur passion, de trouver la pièce qu’il manque à leur projet, et de revivre la magie.

(Programme en attente)

#TEMPSFORT

#ÉTÉ .

LE CAP D’AGDE Ile des Loisirs Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 21 79 09 webmaster@cox-toujours.fr.vu

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English : MEETING COX TOUJOURS 33ÈME ÉDITION

A not-to-be-missed event for Volkswagen enthusiasts.

Spectators can admire the brand’s splendid Cox and other Combi models.

L’événement MEETING COX TOUJOURS 33ÈME ÉDITION Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34