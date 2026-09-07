Visite commentée « Azé et la Mouge », Teppe Saint-Martin, Azé
dimanche 20 septembre 2026 · Teppe Saint-Martin · Azé
Informations pratiques
Visite commentée « Azé et la Mouge » Dimanche 20 septembre, 09h00 Teppe Saint-Martin Saône-et-Loire
Pensez à prendre de l’eau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Rendez-vous sur le parking de la Teppe Saint Martin (située à l’arrière de l’église, le long de la rivière Mouge, pour un départ à 9h.
Les visiteurs évoluerons sur un circuit d’environ 8km, entre sentiers et route nécessitant de bonnes chaussures.
Deux bénévoles de l’association commenteront tout au long du parcours le patrimoine bâti et les paysages sur le thème de l’eau.
Teppe Saint-Martin Route de Chatenay, 71260 Azé Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 72 59 63 06 parking sur place.
Rendez-vous sur le parking de la Teppe Saint Martin (située à l’arrière de l’église, le long de la rivière Mouge, pour un départ à 9h.
©sandradrillon
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