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Visite commentée « Azé et la Mouge », Teppe Saint-Martin, Azé

dimanche 20 septembre 2026 · Teppe Saint-Martin · Azé

Visite commentée « Azé et la Mouge », Teppe Saint-Martin, Azé

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Teppe Saint-Martin
Adresse
Route de Chatenay, 71260 Azé
Ville
71260 Azé
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Pensez à prendre de l'eau

Visite commentée « Azé et la Mouge » Dimanche 20 septembre, 09h00 Teppe Saint-Martin Saône-et-Loire

Pensez à prendre de l’eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Rendez-vous sur le parking de la Teppe Saint Martin (située à l’arrière de l’église, le long de la rivière Mouge, pour un départ à 9h.
Les visiteurs évoluerons sur un circuit d’environ 8km, entre sentiers et route nécessitant de bonnes chaussures.
Deux bénévoles de l’association commenteront tout au long du parcours le patrimoine bâti et les paysages sur le thème de l’eau.

Teppe Saint-Martin Route de Chatenay, 71260 Azé Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 72 59 63 06 parking sur place.
Rendez-vous sur le parking de la Teppe Saint Martin (située à l’arrière de l’église, le long de la rivière Mouge, pour un départ à 9h.

©sandradrillon

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