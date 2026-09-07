Visite commentée du petit château de Montaigre, petit château de Montaigre, route de donzy 71260 Azé, Azé

Informations pratiques

Visite commentée du petit château de Montaigre 18 – 20 septembre petit château de Montaigre, route de donzy 71260 Azé Saône-et-Loire

Pour votre confort limité à 20 personnes par heure et demie. 10 euros adultes, 5 euros enfants. Escalier pour accéder à la galerie et aux wc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Je vous accueillerai dans cette demeure familiale assez unique aux boiseries remarquables inscrtites aux monuments historiques. Durant cette visite je vous partagerai l’histoire du lieu, les personnages illustres liés à notre famille (anciennement Desvignes de Davayé) Des anecdotes et objets du temps d’avant. Mais également le combat pour sauvegarder un tel héritage. Le faire découvrir au travers des visites commentées. Le faire vivre avec des concerts, journées à thèmes, buffets champêtres etc…

petit château de Montaigre, route de donzy 71260 Azé 181 chemin de la bouzolle Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0698897370 https://le-petit-chateau-de-montaigre.sumupstore.com/ https://www.facebook.com/people/Montaigre-C%C3%A9line-Guitry/61567457257284/ [{« type »: « phone », « value »: « 0698897370 »}] Le petit château de Montaigre est un monument historique privé, dont la propriétaire propose des visites commentées sur réservation 80 jours par an. Mais également 2 concerts par an et des journées à thèmes. Les boiseries décoratives proviennent d’une exposition universelle de Paris. Vous découvrirez l’histoire de la demeure et des Desvignes de Davayé. Les 4 pièces intérieures préservées, le lavoir et le puit, une expo de photos et objets anciens. La propriétaire passionnée vous fera revivre l’histoire de ses ancêtres et toutes les actions menées pour faire vivre ce patrimoine historique unique. Parking 60 places à 100mètres du petit château

Je vous accueillerai dans cette demeure familiale assez unique aux boiseries remarquables inscrtites aux monuments historiques. Durant cette visite je vous partagerai l’histoire du lieu, les liés à à…

©celine guitry