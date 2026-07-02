Visite commentée : balade historique, Barrière de Paris, Toulouse

Informations pratiques

Visite commentée : balade historique Dimanche 20 septembre, 14h00 Barrière de Paris Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. RDV Métro Barrière de Paris (côté Av. des Etats-Unis).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Déambulez dans les quartiers Barrière de Paris et La Vache lors d’une balade commentée, rythmée par des souvenirs audio et des témoignages d’habitantes et d’habitants du quartier.

Découvrez des images d’archives, des anecdotes historiques, et laissez-vous conter l’histoire autrement !

Barrière de Paris Métro Barrière de Paris, 31000 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « unoeilsurmaville@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0629380720 »}]

Déambulez dans les quartiers Barrière de Paris/La Vache lors d’une balade commentée au rythme des souvenirs audios de témoignages d’habitantes et habitants du quartier. Découvrez des images des et !…

©Collection Mme Rose-Marie Bernard, commerces dans les années 30 sur l’avenue des Etats-Unis