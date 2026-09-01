Visite commentée Balizy, logis de la Renaissance, renaissance d’un logis Saint-Maixent-l’École
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Visite commentée Balizy, logis de la Renaissance, renaissance d’un logis
19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le site lors d’une visite costumée proposée en continu par l’association Sanctus Maixentus.
Des panneaux comparatifs présentant des vues anciennes du bâtiment et de ses abords dans les années 1950 permettront de mesurer son évolution au fil du temps.
Gratuit. .
19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée Balizy, logis de la Renaissance, renaissance d’un logis
L’événement Visite commentée Balizy, logis de la Renaissance, renaissance d’un logis Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres)
- ANIMATIONS + de 60 ans Atelier cirque salle Rabelais Saint-Maixent-l’École 10 septembre 2026
- Bourse aux livres annuelle Salle capitulaire Saint-Maixent-l’École 12 septembre 2026
- Randonnée la gourmande Saint-Maixent-l’École 12 septembre 2026
- Club de lecture Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École 15 septembre 2026
- Coloriages magiques 2.0 Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École 16 septembre 2026