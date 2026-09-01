Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Visite commentée Balizy, logis de la Renaissance, renaissance d’un logis

19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le site lors d’une visite costumée proposée en continu par l’association Sanctus Maixentus.

Des panneaux comparatifs présentant des vues anciennes du bâtiment et de ses abords dans les années 1950 permettront de mesurer son évolution au fil du temps.

Gratuit. .

19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77

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English : Visite commentée Balizy, logis de la Renaissance, renaissance d’un logis

L’événement Visite commentée Balizy, logis de la Renaissance, renaissance d’un logis Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre