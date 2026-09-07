Visite commentée : Carennac, son patrimoine en danger ?, Église Saint-Pierre, Carennac

Informations pratiques

Visite commentée : Carennac, son patrimoine en danger ? Samedi 19 septembre, 11h00 Église Saint-Pierre Lot

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

L’église Saint-Pierre de Carennac et le château des Doyens : un patrimoine en danger

Anne-Marie Pêcheur, historienne de l’art, et Myriam Parpaillon, chargée d’opérations en bâtiment à Cauvaldor, portent un regard croisé sur ces deux édifices emblématiques et sur les enjeux liés à leur sauvegarde.

Église Saint-Pierre Cour du Prieuré, 46110 Carennac, France Carennac 46110 Lot Occitanie 0565332200 https://www.tourisme-lot.com/offres/eglise-saint-pierre-et-son-cloitre-carennac-fr-659245 [{« type »: « phone », « value »: « 05.65.33.81.36 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@cauvaldor.fr »}] Au pied des falaises du causse de Gramat, baigné par les eaux de la Dordogne, le bourg monastique de Carennac s’est développé autour d’un prieuré clunisien fondé au milieu du XIe siècle. Célèbre pour son tympan roman et sa Mise au tombeau gothique, l’église Saint-Pierre, édifiée à la fin du XIe siècle, se trouve au centre de l’ensemble monastique. Le portail de l’église primitive porte des chapiteaux sculptés ornés d’animaux fantastiques, de palmettes et d’entrelacs. Le porche, élevé devant cette façade, offre un tympan sculpté représentant le Christ en majesté dans une mandorle entouré par le Tétramorphe (l’ange, l’aigle, le lion, le taureau) et par les apôtres.

L’église Saint-Pierre de Carennac et le château des Doyens : un patrimoine en danger

©Marc Allenbach