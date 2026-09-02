Festival Résurgence X atelier participatif sylvafresque Passage Del Roc Carennac

Informations pratiques

Carennac

Festival Résurgence X atelier participatif sylvafresque

Passage Del Roc Magnague Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-10-17 13:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Immergé dans un site arboré, l’atelier Sylvafresque permet d’explorer les besoins fondamentaux et le fonctionnement de l'écosystème forestier, les services rendus par la forêt et les actions des forestiers dans un contexte de réchauffement climatique

Pique-nique tiré du sac

A partir de 17 ans

Sur réservation

Immergé dans un site arboré, l’atelier Sylvafresque permet d’explorer les besoins fondamentaux et le fonctionnement de l'écosystème forestier, les services rendus par la forêt et les actions des forestiers dans un contexte de réchauffement climatique

Pique-nique tiré du sac

A partir de 17 ans

Sur réservation

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Passage Del Roc Magnague Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 79 39 25 60

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English :

Nestled in a wooded area, the Sylvafresque workshop offers participants the opportunity to explore the fundamental needs and functioning of the %forest ecosystem, the services provided by the forest, and the work of foresters in the context of climate change

Bring-your-own picnic

Ages 17 and up

By reservation

L’événement Festival Résurgence X atelier participatif sylvafresque Carennac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne