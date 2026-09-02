Festival Résurgence X atelier participatif sylvafresque Passage Del Roc Carennac
samedi 17 octobre 2026 · Passage Del Roc · Carennac
Informations pratiques
Carennac
Festival Résurgence X atelier participatif sylvafresque
Passage Del Roc Magnague Carennac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17 13:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Immergé dans un site arboré, l’atelier Sylvafresque permet d’explorer les besoins fondamentaux et le fonctionnement de l'écosystème forestier, les services rendus par la forêt et les actions des forestiers dans un contexte de réchauffement climatique
Pique-nique tiré du sac
A partir de 17 ans
Sur réservation
Immergé dans un site arboré, l’atelier Sylvafresque permet d’explorer les besoins fondamentaux et le fonctionnement de l'écosystème forestier, les services rendus par la forêt et les actions des forestiers dans un contexte de réchauffement climatique
Pique-nique tiré du sac
A partir de 17 ans
Sur réservation
.
Passage Del Roc Magnague Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 79 39 25 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nestled in a wooded area, the Sylvafresque workshop offers participants the opportunity to explore the fundamental needs and functioning of the %forest ecosystem, the services provided by the forest, and the work of foresters in the context of climate change
Bring-your-own picnic
Ages 17 and up
By reservation
L’événement Festival Résurgence X atelier participatif sylvafresque Carennac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Carennac (Lot)
- Conférence Olympe de Gouges, liberté, égalité, humanité Salle polyvalente de la Mairie Carennac 18 septembre 2026
- Visite libre du cloître et sa mise au tombeau – Carennac, Cour du prieuré de Carennac, Carennac 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Carennac 19 septembre 2026
- Expositions : Les châteaux se (la) racontent ! et exposition permanente – Château des Doyens, Cour du prieuré de Carennac, Carennac 19 septembre 2026
- Visite commentée : Carennac, son patrimoine en danger ?, Église Saint-Pierre, Carennac 19 septembre 2026