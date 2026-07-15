Visite commentée : Cognac, ville de François 1er, Esplanade Georges Clémenceau, Cognac

Informations pratiques

Visite commentée : Cognac, ville de François 1er Vendredi 18 septembre, 20h30 Esplanade Georges Clémenceau Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

« Cognac Ville de François 1er »

Visite aux lampions – parcours nocturne.

François 1er est né à Cognac le 12 septembre 1494. Pour célébrer comme il se doit l’anniversaire du roi, préparez-vous à un voyage dans le temps à l’occasion d’une visite nocturne.

À la nuit tombée, ce parcours incontournable vous entraîne à la découverte de l’empreinte laissée par François 1er dans l’histoire de la ville, depuis sa naissance au château jusqu’à la fin de son règne, et même au-delà…

Esplanade Georges Clémenceau Esplanade Georges Clémenceau, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

« Cognac Ville de François 1er »

©Ville de Cognac