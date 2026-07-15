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Visite commentée : Cognac, ville de François 1er, Esplanade Georges Clémenceau, Cognac

vendredi 18 septembre 2026 · Esplanade Georges Clémenceau · Cognac

Visite commentée : Cognac, ville de François 1er, Esplanade Georges Clémenceau, Cognac

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Esplanade Georges Clémenceau
Adresse
Esplanade Georges Clémenceau, 16100 Cognac
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif
Gratuit.

Visite commentée : Cognac, ville de François 1er Vendredi 18 septembre, 20h30 Esplanade Georges Clémenceau Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

« Cognac Ville de François 1er »

Visite aux lampions – parcours nocturne.
François 1er est né à Cognac le 12 septembre 1494. Pour célébrer comme il se doit l’anniversaire du roi, préparez-vous à un voyage dans le temps à l’occasion d’une visite nocturne.
À la nuit tombée, ce parcours incontournable vous entraîne à la découverte de l’empreinte laissée par François 1er dans l’histoire de la ville, depuis sa naissance au château jusqu’à la fin de son règne, et même au-delà…

Esplanade Georges Clémenceau Esplanade Georges Clémenceau, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine
« Cognac Ville de François 1er »

©Ville de Cognac

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