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Visite commentée : créations végétales, les 800 ans de Saint François d’Assise, Domaine de la Tour Montpellier, Montpellier

dimanche 20 septembre 2026 · Domaine de la Tour Montpellier · Montpellier

Visite commentée : créations végétales, les 800 ans de Saint François d’Assise, Domaine de la Tour Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domaine de la Tour Montpellier
Adresse
5 Rue du Pas du Loup, 34070 Montpellier
Ville
34070 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Groupe de visite limité à 40 personnes par horaire de visite.

Visite commentée : créations végétales, les 800 ans de Saint François d’Assise Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Domaine de la Tour Montpellier Hérault

Gratuit. Sur réservation. Groupe de visite limité à 40 personnes par horaire de visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:25:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La nature et les animaux seront célébrés à travers des textes de saint François d’Assise, des poésies et des écrits locaux.
Cette visite guidée vous conduira à la découverte du Domaine de la Tour et de ses espaces verts préservés, aménagés à l’époque de Napoléon III. Le domaine est labellisé Refuge LPO et Vignobles & Découvertes.
Dans l’ancienne serre tropicale, une sélection de photographies anciennes permettra également de redécouvrir le quartier et les paysages de la campagne d’autrefois.

Domaine de la Tour Montpellier 5 Rue du Pas du Loup, 34070 Montpellier Montpellier 34070 Croix d’Argent Hérault Occitanie 06 89 22 66 63 https://domaine-de-la-tour-montpellier.fr/ https://www.instagram.com/domaine.de.la.tour.montpellier/ [{« type »: « email », « value »: « notredame.paix@diocese34.fr »}] Ancien domaine viticole du quartier d’Estanove, fondé en 1845. Appartenant toujours à la même famille, cette charmante demeure d’époque Napoléon III est à présent un lieu pour les événements privés. Particularités une Tour de 20 mètres de haut en gîte atypique, et un parc à la française de 4000 m². Parking sur place jusqu’à 15 voitures, bus et tram devant le portail d’entrée
La Nature et les animaux seront célébrés à travers des textes de Saint François d’Assise, des poésies et des textes locaux.

Le sermon aux oiseaux de Saint François d’Assise, Giotto (1181-1226) © Wikimedia.Org

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