Visite commentée : créations végétales, les 800 ans de Saint François d’Assise, Domaine de la Tour Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Visite commentée : créations végétales, les 800 ans de Saint François d’Assise Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Domaine de la Tour Montpellier Hérault

Gratuit. Sur réservation. Groupe de visite limité à 40 personnes par horaire de visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:25:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La nature et les animaux seront célébrés à travers des textes de saint François d’Assise, des poésies et des écrits locaux.

Cette visite guidée vous conduira à la découverte du Domaine de la Tour et de ses espaces verts préservés, aménagés à l’époque de Napoléon III. Le domaine est labellisé Refuge LPO et Vignobles & Découvertes.

Dans l’ancienne serre tropicale, une sélection de photographies anciennes permettra également de redécouvrir le quartier et les paysages de la campagne d’autrefois.

Domaine de la Tour Montpellier 5 Rue du Pas du Loup, 34070 Montpellier Montpellier 34070 Croix d’Argent Hérault Occitanie 06 89 22 66 63 https://domaine-de-la-tour-montpellier.fr/ https://www.instagram.com/domaine.de.la.tour.montpellier/ [{« type »: « email », « value »: « notredame.paix@diocese34.fr »}] Ancien domaine viticole du quartier d’Estanove, fondé en 1845. Appartenant toujours à la même famille, cette charmante demeure d’époque Napoléon III est à présent un lieu pour les événements privés. Particularités une Tour de 20 mètres de haut en gîte atypique, et un parc à la française de 4000 m². Parking sur place jusqu’à 15 voitures, bus et tram devant le portail d’entrée

La Nature et les animaux seront célébrés à travers des textes de Saint François d’Assise, des poésies et des textes locaux.

Le sermon aux oiseaux de Saint François d’Assise, Giotto (1181-1226) © Wikimedia.Org