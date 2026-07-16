Visite commentée : crimes et maisons closes, Office de Tourisme d’Albi, Albi

Informations pratiques

Visite commentée : crimes et maisons closes Dimanche 20 septembre, 18h00 Office de Tourisme d’Albi Tarn

Tarif unique à 5€. Limité à 35 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Soyez les bienvenus dans les chroniques judiciaires et les faits divers, au cœur de la vie quotidienne des prostituées et autres gourgandines.

Transformé en journaliste pour l’occasion, votre guide vous racontera les grands et petits procès, de l’Inquisition à nos jours, tout en vous plongeant dans l’univers carcéral, celui des filles de joie et des gangsters.

Visite proposée en partenariat avec l’Office de tourisme d’Albi.

Visite recommandée à partir de 16 ans.

Office de Tourisme d’Albi 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie https://www.albi-tourisme.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.albi-tourisme.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 36 36 00 »}] L’Office de tourisme d’Albi vous accueille au cœur du centre historique, face à l’imposante cathédrale Sainte-Cécile et à deux pas du musée Toulouse-Lautrec.

Soyez les bienvenus dans les chroniques judiciaires et les faits divers, au cœur de la vie quotidienne des prostituées et autres gourgandines.

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