Visite commentée : Cross Country « Pau la ville en mouvement », Gare de Pau, Pau

Informations pratiques

Visite commentée : Cross Country « Pau la ville en mouvement » 19 et 20 septembre Gare de Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre. Jauge maximum : 40 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Cross-country « Pau, la ville en mouvement »

Samedi à 17h et 20h30, et dimanche à 15h.

En famille, seul ou entre amis, partez à la découverte d’un cross-country pas comme les autres.

Tout au long du parcours, vous brûlerez environ 124 calories en explorant la ville basse et son architecture sous un regard nouveau. Attendez-vous à être surpris, parfois déstabilisé, mais toujours captivé.

De la gare à la place Récaborde, suivez le collectif Monts et Merveilles et laissez-vous porter par une traversée sensible et inattendue.

Durée : 45 minutes.

Sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous sur le parvis de la gare SNCF.

Une proposition du service Ville d’art et d’histoire de Pau.

Gare de Pau Avenue Jean Biray, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

CROSS COUNTRY “PAU, LA VILLE EN MOUVEMENT” Nouveau

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