Visite commentée : dans le cadre des Quartiers d’Été de Toulouse les Orgues, Eglise du Gesù, Toulouse

Informations pratiques

Visite commentée : dans le cadre des Quartiers d’Été de Toulouse les Orgues 19 et 20 septembre Eglise du Gesù Haute-Garonne

Présentation de l’orgue : places limités à 20 personnes ( inscription sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

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10h – 13h / 14h – 17h30 • ’

10h30 • avec Baptiste Genniaux (1h30)

12h, 15h, 17h • avec Barbara Cornet (30 min)

14h, 14h30, 15h30, 16h, 16h30 • ́ ’ * avec Yves Rechsteiner (30min)

* ́ ̀ 20 :

> vous seront proposées par le service Musées et Monuments Historiques à 10h, 12h30, 14h, 15h30 et 16h30

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Cette année, l’église du Gesù reste ouverte le dimanche 20 septembre où s’organiseront des visites guidées proposées par la Mairie de Toulouse :

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11h – 18h • ’ ́ (horaires à confirmer)

14h30, 16h30 • avec Barbara Cornet (30 min)

> vous seront proposées par le service Musées et Monuments Historiques.

Eglise du Gesù 22 rue des fleurs 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

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© Toulouse les Orgues