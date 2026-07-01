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Visite commentée : dans le cadre des Quartiers d’Été de Toulouse les Orgues, Eglise du Gesù, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Eglise du Gesù · Toulouse

Visite commentée : dans le cadre des Quartiers d’Été de Toulouse les Orgues, Eglise du Gesù, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise du Gesù
Adresse
22 rue des fleurs 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Présentation de l'orgue : places limités à 20 personnes ( inscription sur place)

Visite commentée : dans le cadre des Quartiers d’Été de Toulouse les Orgues 19 et 20 septembre Eglise du Gesù Haute-Garonne

Présentation de l’orgue : places limités à 20 personnes ( inscription sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

. –

10h – 13h / 14h – 17h30 • ’
10h30 • avec Baptiste Genniaux (1h30)
12h, 15h, 17h • avec Barbara Cornet (30 min)
14h, 14h30, 15h30, 16h, 16h30 • ́ ’ * avec Yves Rechsteiner (30min)
* ́ ̀ 20 :
> vous seront proposées par le service Musées et Monuments Historiques à 10h, 12h30, 14h, 15h30 et 16h30
___________
Cette année, l’église du Gesù reste ouverte le dimanche 20 septembre où s’organiseront des visites guidées proposées par la Mairie de Toulouse :

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́ ́
11h – 18h • ’ ́ (horaires à confirmer)
14h30, 16h30 • avec Barbara Cornet (30 min)
> vous seront proposées par le service Musées et Monuments Historiques.

Eglise du Gesù 22 rue des fleurs 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
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© Toulouse les Orgues

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