Visite commentée dans les coulisses de la formation des métiers pénitentiaires ENAP Agen

Informations pratiques

Agen

Visite commentée dans les coulisses de la formation des métiers pénitentiaires

ENAP 440 Avenue Michel Serres Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte de l’établissement, son histoire et ses missions. Exposition de Bernard Lévy sur la prison des Baumettes, et découverte des ateliers immersifs. Visites limitées à 30 pers/ groupe (départ à 14h, 15h et 16h /environ d’1h30). Inscription par mail en précisant l’heure souhaitée !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’École nationale d’administration pénitentiaire ouvrira ses portes au public le samedi 19 septembre 2026, dans l’après-midi. Les visiteurs pourront découvrir cet établissement, qui forme le personnel de l’administration pénitentiaire, installé à Agen depuis 2000. Ils pourront explorer l’histoire pénitentiaire, voir une exposition photographique de Bernard Lévy sur la prison des Baumettes, et visiter le bâtiment de simulation avec des ateliers immersifs. L’ÉNAP souhaite faire connaître ses missions et son engagement en faveur de la justice et de l’intérêt général. .

ENAP 440 Avenue Michel Serres Agen 47916 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 98 98 communication.enap@justice.fr

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English : Visite commentée dans les coulisses de la formation des métiers pénitentiaires

Explore the facility, its history, and its missions. View Bernard Lévy’s exhibition on the Baumettes Prison and explore the immersive workshops. Tours are limited to 30 people per group (departures at 2:00 p.m., 3:00 p.m., and 4:00 p.m.; duration: approximately 1 hour and 30 minutes). Please register by email, specifying your preferred time!

L’événement Visite commentée dans les coulisses de la formation des métiers pénitentiaires Agen a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Agen