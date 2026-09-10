Visite commentée de Casteljaloux à la lanterne, Office de tourisme Coteaux et Landes de Gacsogne, Casteljaloux

Informations pratiques

Visite commentée de Casteljaloux à la lanterne Vendredi 18 septembre, 21h00 Office de tourisme Coteaux et Landes de Gacsogne Lot-et-Garonne

Tarifs : 5€ / Gratuit pour les – de 12 ans. Places limitées à 20 participants. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Découvrez Casteljaloux comme vous ne l’avez jamais vu !

À la tombée de la nuit, laissez-vous conter la ville et son patrimoine en compagnie d’une guide-conférencière.

Inscription obligatoire. Nombre de places limité.

Office de tourisme Coteaux et Landes de Gacsogne 20 Place du Roy 47700 Casteljaloux Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553930000 https://www.tourisme-coteauxetlandesdegascogne.fr/ https://www.facebook.com/tourismecoteauxetlandesdegascogne;https://www.instagram.com/tourismecoteauxlandesgascogne/;https://reservation.elloha.com/?IdPublication=bfbb592d-9b97-4378-b00d-d1b78990272b&culture=fr-FR&idoi=d8e07b44-1a09-4f86-bc28-235ea1521d74&searchFirstAvailableDates=1 [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com?IdPublication=bfbb592d-9b97-4378-b00d-d1b78990272b&culture=fr-FR&idoi=d8e07b44-1a09-4f86-bc28-235ea1521d74&idPrestation=91caa28f-086e-45d1-ab85-f7ea09a59c3f&searchFirstAvailableDates=1 »}] La Maison du Roy est une maison bourgeoise du XVIème siècle qui aurait accueillie les rois Louis XIII et Louis XIV. Aujourd’hui partiellement inscrite sur la liste des Monuments Historiques, elle abrite l’Office de Tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne. Un parking se trouve sur la Place du Roy, comprenant 4 emplacements pour les PMR. Il est possible de venir en bus via la ligne régional 443 Marmande-Barbotan.

Découvrez Casteljaloux comme vous ne l’avez jamais vu !

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