Visite commentée de Dornach et un peu plus loin…, Eglise Saint-Barthélemy, Mulhouse
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Barthélemy · Mulhouse
Informations pratiques
Visite commentée de Dornach et un peu plus loin… Samedi 19 septembre, 15h00 Eglise Saint-Barthélemy Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découvrez ou redécouvrez le quartier de Dornach, son histoire, ses anecdotes, ses secrets… Des habitants et un guide-conférencier de la Maison du Patrimoine vous convient à cette visite à deux voix, en vélo, qui vous emmènera au-delà des limites du quartier.
Rendez-vous devant l’église Saint-Barthélemy.
Eglise Saint-Barthélemy 95, rue du Château Zu-Rhein 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Dornach Haut-Rhin Grand Est Remplaçant un édifice devenu trop petit, l’église Saint-Barthélemy est construite entre 1898 et 1900 dans un style néo-roman dans le village de Dornach qui n’a pas encore fusionné avec Mulhouse. parking
Découvrez ou redécouvrez le quartier de Dornach, son histoire, ses anecdotes, ses secrets… Des habitants et un guide-conférencier de la Maison du Patrimoine vous convient à cette visite à deux en …
©Ville de Mulhouse
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