Visite commentée de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine, chef-d’œuvre Art déco des années 1930, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

Visite commentée de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine, chef-d’œuvre Art déco des années 1930 19 et 20 septembre Bibliothèque d’étude et du patrimoine Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:50:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:50:00+02:00

Découvrez l’histoire, les détails et les particularités de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine, chef-d’œuvre Art déco des années 1930.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 Rue de Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562276666 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine Bibliothèque construite à l’emplacement de l’ancien couvent des Carmélites, de 1932 à 1935. L’origine de la bibliothèque peut être attribuée à Lomènie de Brienne qui rassemble les fonds de la bibliothèque des Jésuites en 1782. Elle s’accroît à la Révolution en incluant les bibliothèques monastiques puis les fonds de collections privées, et enfin les volumes de la bibliothèque du clergé en 1866. Les trois corps de bâtiments définissent les fonctions de la bibliothèque. Un premier corps abrite les services administratifs. Le second, relié au premier par un vestibule, constitue la salle de lecture, éclairée par une coupole. Un troisième se situe dans le prolongement du précédent et sert de magasin de livres sur six niveaux. Différents artistes toulousains réalisent fresques (Marc Saint-Saens), fontaines (Parayre), bas-reliefs (Sylvestre Clerc), tableaux (Edouard Bouillères) et vitrail (Rapp). L’ensemble du bâtiment est orné de motifs en ferronnerie. Métro : Capitole (ligne A) Métro : Jeanne d’Arc (ligne B) Gare bus : station Jeanne d’Arc : bus 1, 14, 15, 23, 29, 39, 45, 70 VélôToulouse : station Perigord n° 14

Découvrez l’histoire, les détails et les particularités de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine, chef d’œuvre Art déco des années 1930.

©Stéphanie Renard – Archives municipales – Ville de Toulouse