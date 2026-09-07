Visite commentée de la chapelle, Chapelle Saint-Bernard, Grenade

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Bernard Haute-Garonne

Gratuit, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

⛪ Chapelle Saint‑Bernard – Visite commentée

Les membres de l’association des Amis de la Chapelle Saint-Bernard vous convient à une visite commentée de la chapelle datant du XIXe siècle, située dans le cimetière de Grenade.

Ils présenteront également les projets de restauration, en particulier ceux réalisés sur les vitraux.

Chapelle Saint-Bernard Cimetière, 31330 Grenade-sur-Garonne Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie http://chapellesaintbernardgrenade.centerblog.net/ Édifiée dans l’ancien cimetière de Grenade dans les années 1850-1860, cette chapelle a été construite à l’emplacement d’un édifice plus ancien datant du XVIIᵉ siècle. Dédiée à saint Bernard, figure majeure du développement et du rayonnement de l’ordre cistercien au XIIᵉ siècle, elle rappelle les liens étroits entre la ville et cet ordre religieux. Fondée en 1290 par l’abbaye cistercienne de Grandselve, Grenade conserve ainsi le témoignage de ses origines médiévales.

⛪ Chapelle Saint‑Bernard – Visite commentée

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