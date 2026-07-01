Visite commentée de la chapelle de l’Enclos Saint-François, Chapelle de l’Enclos Saint-François, Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de l'Enclos Saint-François · Montpellier
Informations pratiques
Visite commentée de la chapelle de l’Enclos Saint-François 19 et 20 septembre Chapelle de l’Enclos Saint-François Hérault
Gratuit. Sur réservation. Limité à 25 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Histoire de l’abbé Charles Prévost
Découvrez l’histoire de l’abbé Charles Prévost à travers une visite de la chapelle et de la salle Sainte-Cécile.
Chapelle de l’Enclos Saint-François 14 Avenue de Castelnau, 34090 Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 06 52 13 88 48 [{« type »: « phone », « value »: « 0652138848 »}] L’abbée Charles Prévost créateur de l’Enclos Saint-François et son église Ligne 2 du tramway jeu de Mail des abbés, parking gratuit à l’intérieur de l’Enclos Saint-François
Histoire de l’abbée Charles Prévost, visite de la chapelle, salle Sainte-Cécile
©Enclos Saint-François
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