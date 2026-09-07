Visite commentée de la chapelle de Lenoux, Chapelle de Lenoux, Laives

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle de Lenoux 19 et 20 septembre Chapelle de Lenoux Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette chapelle gothique édifiée au XVe siècle abrite des statues, un retable de pierre polychrome, des fresques, une tapisserie murale peinte, une magnifique clef de voûte.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée extérieure et intérieure, ou bien explorez la chapelle en visite libre.

Des fiches explicatives sont à la disposition des visiteurs en français, anglais et allemand.

Chapelle de Lenoux Montée de Lenoux, 71240 Laives Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 44 85 30 Datée de 1484, la chapelle de Lenoux a été édifiée par Jean Geliot, curé de Touches né à Laives, et dédiée aux défunts de sa famille et à Notre-Dame de Confort. À l’extérieur, on trouve deux bas-reliefs, la statue de saint Fiacre et une porte en chêne sculptée d’origine. À l’intérieur, se trouvent deux fresques murales (messe de Saint-Grégoire), quatre piliers avec les symboles de la Passion, une clé de voûte présentant le couronnement de la Vierge, un retable de pierre polychrome, une tapisserie murale peinte aux « mille fleurs », une frise présentant des personnages et une statue bourguignonne du Christ aux liens.

Cette chapelle gothique édifiée au XVe siècle abrite des statues, un retable de pierre polychrome, des fresques, une tapisserie murale peinte, une magnifique clef de voûte.

© Office de tourisme Entre Saône et Grosne