Visite de la chapelle Saint-Bonnet de Laives, Chapelle Saint-Bonnet, Laives
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Bonnet · Laives
Informations pratiques
Visite de la chapelle Saint-Bonnet de Laives 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Bonnet Saône-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir cette petite chapelle modeste reconstruite plusieurs fois au XIXe siècle. Vous découvrirez l’intérieur, avec la statue de saint Bonnet et un autel en bois remplaçant l’autel de pierre primitif, le petit vitrail dans l’oculus et au sol, les cadettes en pierre de Laives, ainsi que le campanile.
Les extérieurs ont été restaurés en 2017.
Chapelle Saint-Bonnet Chemin de Saint-Bonnet, 71240 Laives Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 09 85 44 85 30 http://www.laivespatrimoine.com Cette modeste petite chapelle a été reconstruite plusieurs fois au XIXe siècle, et ses extérieurs ont été restaurés en 2017. Elle comporte une statue du saint et un autel en bois remplaçant l’autel de pierre primitif, un petit oculus de grande qualité et un sol de cadettes en pierre de Laives.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir cette petite chapelle modeste reconstruite plusieurs fois au XIXe siècle. Vous découvrirez l’intérieur, avec la statue de saint et…
© Laives Patrimoine
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