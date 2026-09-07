Visite libre du colombier de Sermaisey et de l’exposition « 30 ans au service de notre histoire », Colombier de Sermaisey, Laives
samedi 19 septembre 2026 · Colombier de Sermaisey · Laives
Informations pratiques
Visite libre du colombier de Sermaisey et de l’exposition « 30 ans au service de notre histoire » 19 et 20 septembre Colombier de Sermaisey Saône-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement le colombier, autrefois rattaché au château de Sermaisey. Il comporte environ 2 000 boulins qui servaient de nichoirs aux pigeons.
Vous pourrez également découvrir une exposition qui retrace les 30 ans donné au service de notre histoire.
Colombier de Sermaisey Rue de Sermaisey 71240 Laives Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 44 85 30 Ce colombier d’origine médiévale, qui possède plus de 2 000 boulins, a été restauré en 2011. RD18 (dans le village).
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement le colombier, autrefois rattaché au château de Sermaisey. Il comporte environ 2 000 boulins qui servaient de nichoirs aux Vous…
© Office de tourisme Saône Grosne
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