Visite commentée : de la chapelle en bois à l’église des bâtisseurs Saint Jean-Marie Vianney, Église Saint-Jean-Marie Vianney, Pessac

Informations pratiques

Visite commentée : de la chapelle en bois à l’église des bâtisseurs Saint Jean-Marie Vianney Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Jean-Marie Vianney Gironde

Gratuit. Sur réservation. Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Connaissez-vous l’histoire singulière de l’église Saint Jean-Marie Vianney ?

Soixante-dix ans après sa consécration, de la « chapelle en bois » à l’édifice actuel, découvrez l’histoire de ce lieu, fruit de l’élan collectif des habitants de la Cité des Castors et reflet de la mémoire pessacaise.

Église Saint-Jean-Marie Vianney 23 Rue Félix Faure, 33600 Pessac Pessac 33600 L’Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557936540 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr »}]

Connaissez-vous l’histoire singulière de l’église Saint Jean-Marie Vianney ?

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