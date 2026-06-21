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AGENDA · Aubigny-sur-Nère

Visite commentée de la chapelle Jean-Baptiste Leclere, chapelle Jean-Baptiste Leclère, Aubigny-sur-Nère

samedi 19 septembre 2026 · chapelle Jean-Baptiste Leclère · Aubigny-sur-Nère

Visite commentée de la chapelle Jean-Baptiste Leclere, chapelle Jean-Baptiste Leclère, Aubigny-sur-Nère

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
chapelle Jean-Baptiste Leclère
Adresse
1 Chemin du Moulin des Filles
Ville
18700 Aubigny-sur-Nère
Département
Cher

Visite commentée de la chapelle Jean-Baptiste Leclere 19 et 20 septembre chapelle Jean-Baptiste Leclère Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite à la découverte d’un guérisseur local.

Mini visite commentée de 15 minutes. Plusieurs créneaux par heure

chapelle Jean-Baptiste Leclère 1 Chemin du Moulin des Filles Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire
Visite à la découverte d’un guérisseur local.

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