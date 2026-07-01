Visite commentée de la chapelle Notre-Dame du Sacré Cœur, Chapelle Notre-Dame du Sacré Cœur – Centre Hospitalier, Niort

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle Notre-Dame du Sacré Cœur Vendredi 18 septembre, 10h00 Chapelle Notre-Dame du Sacré Cœur – Centre Hospitalier Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Profitez d’une visite commentée de la chapelle, habituellement fermée au public, pour découvrir son histoire, son architecture et sa dimension religieuse.

La visite se poursuivra avec la découverte de la reproduction attenante de la grotte de Lourdes.

Chapelle Notre-Dame du Sacré Cœur – Centre Hospitalier 35 avenue Saint Jean d’Angély, 79000 Niort Niort 79000 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 32 00 33 55 Chapelle « privée » des Filles de la Sagesse, construite en 1874-1875. Centre ville, hôpital de Niort.

Profitez d’une visite commentée de la chapelle, habituellement fermée au public, pour découvrir son histoire, son architecture et sa dimension religieuse.

©Montaudry